Des partys de Noël hors de l’ordinaire

Une journée remplie de générosité à Delson

Maire de Delson et dirigent de l’agence immobilière Royal Lepage Optimum, Christian Ouellette a organisé une activité particulière pour les employés de l’agence à Noël, il y a 15 ans.

«Mon père m’a enseigné que, quand on est choyé dans la vie, on se doit de donner au suivant», confie-t-il.

Ayant envie d’offrir un moment différent du traditionnel souper de Noël, il a invité ses collègues à monter dans un autobus, alors qu’ils ignoraient la destination.

«Lorsque j’ai demandé ce qu’ils croyaient que nous allions faire, l’un d’entre eux a dit: je crois qu’on s’en va faire du bien. La première larme de la journée a été versée, mais certainement pas la dernière», raconte-t-il.

Au cours de cette journée qu’il qualifie de «mémorable», M. Ouellette et ses employés ont bâti une rampe d’accès pour une personne atteinte de dystrophie musculaire et magasiné des denrées et des vêtements pour une famille dans le besoin. Ils ont aussi accueilli et offert des cadeaux à une famille d’immigrants. Ils ont terminé la journée en faisant des paniers de Noël.

«Tous les fonds de notre comité social y sont passés. Jamais je n’ai eu autant d’émotions et de bonheur en une seule journée. Encore aujourd’hui, on en parle et on en a des frissons», conclut-il.

Une soirée sur l’eau pour les employés de Desjardins

Pour souligner leur dernière soirée en tant que la Caisse Desjardins des Berges de Roussillon, le comité social a décidé cette année d’organiser une soirée particulière.

Environ 70 personnes sont montées à bord du bateau de croisière le Cavalier Maxim au Vieux-Port de Montréal pour un cocktail, un souper et une soirée dansante, tout en naviguant jusqu’aux îles de Sorel, au début du mois de décembre. L’institution financière a souligné du même coup le départ à la retraite de deux employés.

«Habituellement, nous organisons un souper dans une salle de réception de la région. Cette année, nous avons décidé de faire une activité spéciale pour marquer la fusion de la Caisse avec celle des Moissons en 2019», indique Louise Marineau, responsable du comité social.