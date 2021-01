Des patinoires sont prêtes dans plusieurs villes

Les amateurs de patin extérieur peuvent maintenant trouver des surfaces glacées pour pratiquer leur sport.

Candiac

Candiac a annoncé l’ouverture des anneaux glacés au parc André-J.-Côté et de Cherbourg le 12 janvier. La qualité des deux patinoires est «bonne», selon la Ville sur son site Web. La surface glacée au parc de Deauville est également en bonne condition et est ouverte. Toutefois, celles des parcs Champlain et Montcalm demeurent fermées pour le moment.

Les patineurs doivent respecter des consignes instaurées en raison de la pandémie, dont celle de patiner seul ou en bulle familiale seulement et de pratiquer la distanciation physique. Le maximum de personnes est de 100 au parc André-J.-Côté et de 60 au parc de Cherbourg, par exemple.

Les roulottes ne sont pas accessibles et les toilettes le sont seulement quand un employé est sur les lieux, du lundi au vendredi de 17h à 19h30, puis le samedi et dimanche, de 9h à 19h30. Les anneaux glacés ferment à 19h30 en vertu du couvre-feu.

Sainte-Catherine

À Sainte-Catherine, seules la patinoire à bandes et l’aire de glace au parc Fleur-de-Lys sont ouvertes, selon ce qu’indique la Municipalité sur son site Web. Leur état est passable. La Ville dit travailler activement sur les surfaces présentement.

L’horaire est du lundi au vendredi, de 15h à 19h30, puis le samedi et dimanche, de 10h à 19h30.

La patinoire et l’aire de glace peuvent respectivement accueillir 40 et 25 personnes à la fois.

La Prairie

Du côté de La Prairie, toutes les surfaces glacées sont ouvertes et en excellent ou bon état. L’horaire diffère pour chaque parc. Il est disponible sur le site Web de la ville, sous l’onglet installations récréatives.

La Municipalité indique que les parties de hockey sont interdites et qu’il n’est pas possible d’apporter son propre but. Les chalets sont ouverts uniquement pour utiliser les salles de bain ou chausser les patins.

Saint-Constant

Les patinoires dans les parcs à Saint-Constant sont toutes dans un état «passable», selon la carte interactive à ce sujet sur le site Web de la Ville. Un maximum de 25 personnes à la fois peut y patiner.

L’horaire pour les patineurs est de 17h30 à 19h30 la semaine et de 10h à 19h30 la fin de semaine.

La pratique du hockey libre est autorisée, mis à part sur la patinoire réfrigérée. L’activité est limitée à 8 personnes et un arbitre. Les chalets des parcs Leblanc et des Jardins, ainsi que les roulottes du parc Levasseur sont ouvertes avec un nombre restreint de 5 personnes à la fois.

Delson

La patinoire et surface glacée éclairées sont ouvertes et en bonne condition au parc Arthur-Trudeau à Delson. Il en est de même pour la patinoire au parc de la Tortue. Toutefois la surface glacée y est fermée pour le moment.

Saint-Philippe

À Saint-Philippe, les patinoires, dont celle à bandes au parc Gérald-Laframboise, sont ouvertes depuis le 10 janvier et accessibles en semaine, de 15h à 19h30, puis la fin de semaine, de 10h à 19h30. Les parties de hockey y sont interdites. Dans les roulottes, les patineurs doivent respecter les consignes sanitaires comme le port du masque, le lavage de mains et la distanciation. Une équipe de surveillance sera sur place.