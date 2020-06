Des places réservées dans tous les cinémas Cineplex

Chez Cineplex, propriétaire entre autres du Cinéma Cineplex Odeon Brossard et VIP, qui rouvrira ses portes le 3 juillet, on assure que dès la fermeture des établissements en mars, l’équipe a commencé à préparer une réouverture en toute sécurité.

«Nous avons consacré les trois derniers mois à passer en revue tous nos bâtiments et processus, de sorte que lorsque nos emplacements rouvriront leurs portes, nous aurons mis en œuvre un programme de pointe avec des protocoles de santé et de sécurité exhaustifs», indique par courriel le vice-président à l’exploitation pour l’Est du Canada et directeur général Québec de Cineplex Daniel Séguin.

En plus du déploiement de places réservées dans toutes les salles de son réseau, pour assurer la distanciation physique entre les clients, «nous allons renforcer nos protocoles de nettoyage, veiller à ce que notre équipe dispose de l’équipement de protection dont elle a besoin et mettre en place des mesures de distanciation dans nos halls d’entrée, nos salles de jeux et nos aires de restauration».