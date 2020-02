Des places supplémentaires en services de garde annoncées en Montérégie

La région de la Montérégie bénéficiera de la création de 222 places subventionnées en services de garde, dont 132 en Montérégie-Ouest.

Le député provincial de La Prairie Christian Dubé en a fait l’annonce au nom du ministre de la Famille Mathieu Lacombe, le 19 février.

«Grâce à ces nouvelles places, on pourra offrir à encore plus d’enfants un environnement sains, sécuritaire et agréable où ils pourront s’épanouir pleinement», dit-il sur sa page Facebook.

M. Dubé ajoute que ces places supplémentaires visent à mieux répondre aux besoins de garde des familles de la région.

Nombre de places par région

Montérégie Est: 72 places

Montérégie Centre: 16 places

Montérégie Ouest: 134 places