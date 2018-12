Des pompiers livrent des paniers de Noël à six familles

Crédit photo : Gracieuseté

Des pompiers du Service de sécurité incendie Candiac – Delson ont décidé de changer leur façon d’aider les gens dans le besoin cette année. Ils ont livré directement des denrées et des cadeaux à six familles, plutôt que de remettre des chèques à des organismes.

Les pompiers ont contacté des organismes sur le territoire pour obtenir des noms. Avec une autorisation obtenue préalablement, ils ont consulté les familles afin de savoir de quoi elles avaient besoin pour le temps des Fêtes, explique Christopher Pruneau, pompier.

«On a ramassé beaucoup de légumes et de nourriture grâce à des fournisseurs. On a même de la nourriture pour chien à remettre à une des familles et on a emballé des cadeaux pour mettre sous leur sapin», dit-il.

Il précise que cinq familles de la région et une de l’extérieur ont reçu l’aide du Service de sécurité incendie, sans donner plus de détails pour préserver leur confidentialité.

Une première expérience qui sera répétée

Le pompier admet que ses collègues et lui s’y sont pris un peu tard cette année, mais qu’ils souhaitent faire plus les prochaines fois.

«Nous avons déjà hâte à l’année prochaine et déjà plein d’idées pour améliorer notre nouvelle formule», dit-il.

M. Pruneau raconte avoir vécu des moments touchants et que les pompiers ont été très bien accueillis en livrant les denrées et les cadeaux avec leur camion, le 19 décembre.