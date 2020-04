Des ponts aux couleurs de l’arc-en-ciel

Les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain prennent part à leur façon au mouvement Ça va bien aller, en réponse à la crise de la COVID-19.

Depuis jeudi soir et pour tout le mois d’avril, le pont Jacques-Cartier s’illuminera des couleurs de l’arc-en-ciel.

«Ce geste s’inscrit dans le mouvement actuel de solidarité, d’espoir et d’appui notamment à nos grands partenaires que sont la Ville de Montréal et la Ville de Longueuil, qui sont reliées par le pont», a affirmé la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) par voie de communiqué.

La PJCCI remettra par ailleurs 5000$ à Centraide du Grand Montréal pour aider les gens de la région.

De son côté, Infrastructure Canada a annoncé que le pont Samuel-De Champlain se couvrira des couleurs de l’arc-en-ciel de 20h30 et 21h30 tous les dimanches d’avril.

«Le pont Samuel-De Champlain s’illuminera aux couleurs de l’arc-en-ciel en soutien aux Montréalais, aux Canadiens et à tous les pays qui font face à cette période difficile avec résilience et courage, a indiqué la ministre de l’Infrastructure et des Collectivités Catherine McKenna par voie de communiqué jeudi. Prenez soin de vous. Ensemble, nous allons nous en sortir.»