Des restaurateurs attendaient la réouverture avec fébrilité

S’adapter, ce que fait le Québec depuis la mi-mars, est le mot d’ordre de plusieurs restaurateurs qui, depuis le 22 juin, ont ouvert toutes grandes leurs portes à leurs clients. Les dernières semaines ont été dures, mais la confiance et l’optimisme sont au rendez-vous.

Bien que le Quartier Général dans le Vieux-La Prairie ait offert des commandes pour emporter durant la pandémie, la propriétaire Rebecca Fotiadi jugeait impensable de ne pas ouvrir la salle à manger de son petit café.

«Le take-out était une bonne solution, mais ce n’est pas de ça dont les gens ont besoin en ce moment. Et c’est important qu’on soit présent. On reste un café de village», témoigne-t-elle.

Cette même envie, certes, de retrouver des clients, mais de reconnecter avec la communauté anime les restaurateurs de la rue Saint-Charles, à Longueuil. Propriétaire de La Belle et La Barbe, dans l’arr. de Saint-Hubert, Guillaume Côté est confiant que les clients seront au rendez-vous.

«Les gens sont tannés d’être enfermés, dit le résident de Candiac qui a patiné pour une bonne cause l’an passé. D’autant plus qu’on sent un intérêt pour encourager les petit restos comme nous, comparativement aux grandes chaînes.»

Un enthousiasme teinté aussi de craintes.

«J’ai vu que Le Reflet avait demandé à ses lecteurs il y a quelque semaines s’ils étaient prêts à retourner au restaurant. Plusieurs disaient non, raconte Julie Raquepas, directrice adjointe au M Resto-Bar à Sainte-Catherine. Mais au cours des derniers jours, les gens nous contactent, nous posent des questions.»

Distanciation, cloisons et sens unique

Retour des clients dans les restaurants ne signifie cependant pas retour à la normale. Le respect de la distanciation physique a imposé une gymnastique aux restaurateurs.

Au bistro La Belle et La Barbe, l’installation de cloisons translucides permet néanmoins de conserver pas loin de 80% de sa capacité d’accueil intérieure. Des parois séparent aussi les sièges au bar.

Au M Resto-Bar, la directrice adjointe Julie Raquepas se considère chanceuse de pouvoir compter sur les salles de réception, qui pourraient au besoin accueillir les clients du restaurant. L’annonce autorisant les rassemblements de 50 personnes ou moins est aussi de bon augure quant à la possibilité de recevoir des groupes.

«On a une bonne superficie de restaurant. On était en agrandissement depuis novembre», précise-t-elle.

Malheureusement, elle devra faire le deuil d’une réouverture officielle en grande pompe.

En entrevue quelques heures après l’annonce réduisant la distance de 2 à 1,5 mètre pour certains lieux, Mme Raquepas se réjouissait d’avoir fait inscrire «Gardez vos distances», sans mention de chiffre, sur les pastilles à apposer au sol.

Le resto-bar souhaite privilégier les réservations, pour mieux planifier l’organisation de la salle. À leur arrivée, les clients se verront expliquer la marche à suivre. Par exemple, ils seront invités à aviser le serveur lorsqu’ils devront se rendre à la salle de bain, afin d’y être escortés.

Au Quartier Général, la disposition des tables demeure similaire, mais seule une sur deux pourra servir. Mme Fotiadi demeure aussi optimiste que le travail de collaboration avec la Ville de La Prairie permettra d’élargir la terrasse avant, qui passe de cinq à deux tables dans les dispositions actuelles.

Chez Benny&Co, l’ouverture des succursales de Brossard et La Praire sera possible au cours de la semaine, lorsque le matériel de protection sera livré, en plus de celui déjà installé aux caisses. La configuration a été adaptée à chaque restaurant. «On a vraiment hâte!» lance la directrice communication et relations publiques chez Benny&Co Elisabeth Benny.

«Une hôtesse accueillera les clients qui seront dirigés, selon qu’ils cherchent une commande pour emporter ou veulent aller en salle à manger. Il y aura deux files distinctes», explique-t-elle.

Il était aussi facile de prévoir une circulation à sens unique, une porte servant d’entrée et l’autre, de sortie.

Entre autres adaptations, des restaurants offriront des menus plastifiés ou jetables, même. À La Belle et La Barbe, les menus demeurent, mais les clients sont invités à consulter le site Web du restaurant sur leur cellulaire.

Et chez tous les restaurateurs sont apparues les stations de désinfection.

Les restos sortent de leur mode survie