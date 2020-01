Des restes humains autochtones remis au Conseil mohawk de Kahnawake

Le Musée d’archéologie de Roussillon (MAR) à La Prairie a redonné des restes humains autochtones retrouvés sur son territoire il y a plus de 10 ans au Conseil mohawk de Kahnawake, le 24 janvier.

Des squelettes ont été découverts en 2008, lorsque des fils d’Hydro-Québec on été enfouis sous des trottoirs dans le Vieux-La-Prairie, explique Frédéric Hottin, archéologue au MAR. Des analyses ont été effectuées et remises au Musée en 2014.

«Elles ont révélées que les squelettes étaient ceux d’une jeune femme âgées entre 14 et 18 ans ainsi que ceux d’un bébé de moins d’un an. Ils pourraient être liés. Donc, c’est peut-être une mère et son enfant», explique-t-il.

M. Hottin rapporte que la jeune femme, probablement iroquoienne, était en position fœtale, typique d’une sépulture autochtone. Il affirme que, fait étrange, peu de choses ont été retrouvées autour d’elle.

«Il y a normalement des offrandes dans ces cas. Ici, c’est un mystère», dit-il.

Processus de remise

Après s’être doté d’une politique de gestion des collections, le Musée a enclenché le processus pour transférer les restes au Conseil Mohawk.

Le transfert a officiellement été effectué en privé dans la réserve du Musée après une courte cérémonie suivant les usages de la communauté autochtone. Cette dernière a ensuite procédé à une inhumation selon ses volontés et traditions sur son territoire.

Christian Ouellette, préfet de la MRC de Roussillon et maire de Delson, ainsi que Pierre-Paul Routhier, préfet suppléant et maire de Châteauguay, ont accueilli des représentants du Conseil mohawk en présence de Frédéric Hottin, membre de l’équipe du Musée, pour répondre à la volonté des onze municipalités de la MRC d’effectuer ce transfert.

Une résolution avait été adoptée en ce sens en septembre après que le Musée eut entrepris des démarches pour enclencher le processus il y a plusieurs mois.

«Au nom du conseil et des maires de la MRC de Roussillon, je me permets de souligner l’ouverture et le leadership de nos deux communautés», affirme M. Ouellette par voie de communiqué.