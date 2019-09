Des rues privées à Candiac

L’entretien et le service de police ne sont pas assurés sur toutes les rues à Candiac. Certaines ont des statuts privés temporaires ou permanents. Ce n’est pas sans déranger des citoyens.

C’est le cas de Céline Haché, résidente de la rue d’Ambre. Elle a fait parvenir au Reflet une photo de sa rue inondée après une période de pluie.

«La Ville de Candiac a été avisée, laisse-t-elle savoir. Un représentant s’est rendu sur place, le 29 août, mais on nous a dit que la rue d’Ambre appartient encore au promoteur et qu’elle n’a pas encore été cédée à la Municipalité.»

Jacinthe Lauzon, directrice des communications à Candiac, confirme cette information. Elle explique que cette rue fera, comme toutes celles du Square Candiac, l’état d’une entente de cession par la suite.

«Celles-ci demeurent la propriété du développeur jusqu’à la fin du projet», indique-t-elle.

Un acte de cession sera alors conclu entre le développeur et la Ville, devant notaire, afin d’officialiser la passation à la Ville des rues, des parcs et des servitudes à utilités publiques. Une fois cédés, ils devront publics.

Privées pour le rester

En séance du conseil municipal, Gérard Lalancette a pour sa part soulevé que le service de la police n’est pas assuré sur la rue de la Sarcelle.

«Je suis allé voir la police municipale [la Régie intermunicipale de police Roussillon] pour la circulation sur ma rue. Les gens roulent très vite. Elle m’a dit qu’elle ne pouvait rien faire parce que la rue n’appartient pas à la Municipalité», a-t-il dit.

Le maire Normand Dyotte lui a confirmé que cette rue est privée. Néanmoins, il a discuté avec la Régie pour que celle-ci envoie des patrouilleurs à cet endroit.

«Les policiers peuvent intervenir dans certains cas s’il arrive quelque chose», a-t-il fait valoir.

Mme Lauzon a précisé par la suite que certaines rues à Candiac, dont celle de la Sarcelle, sont des allées dont l’usage est prévu à des fins de circulation privée – soit pour les résidents de la rue et leurs visiteurs – et non publique».

Ainsi, la Ville n’a pas l’intention d’en prendre possession pour la transformer en voie publique, «étant donné qu’elles ne respectent pas les exigences techniques municipales».

L’entretien comme le déneigement n’est pas effectué sur ces rues, mais des services comme la gestion du réseau d’égouts et d’aqueduc, l’alimentation en eau potable, la sécurité incendie et les collectes sont assurés.

Rues au statut privé permanent

-Avenue Augustin (seulement le tronçon comportant les adresses civiques 33, 35, 37, 39 et 41);

-Rue de Cherbourg (seulement les adresses civiques impaires à partir de 51);

-Rue Lamartine;

-Rue Laurence;

-Rue Laurier;

-Rue Laurion;

-Rue Lausanne;

-Rue de la Sarcelle.