Des travaux de toiture provoquent un début d’incendie à La Prairie

Crédit photo : Le Reflet - Erick Rivest

Un début d’incendie s’est déclaré sur le toit d’un immeuble à logements situé à l’intersection des rues Sainte-Rose et de Gruchy à La Prairie, vers 15h30.

Sébastien Lavoie, chef de division au Service de sécurité incendie de La Prairie, a précisé que l’appel a été logé pour de la fumée s’échappant de la toiture.

«Il semble que des travaux en cours ont provoqué l’incendie», dit-il.

Trois personnes qui se trouvaient à l’intérieur de l’immeuble ont été evacuées. Une vingtaine de pompiers sont intervenus.

La rue Gruchy à partir du boulevard Taschereau a été fermée à la circulation sans incidence sur la circulation dans le secteur, selon M. Lavoie.

Il ajoute que les dommages causés par l’eau et la fumée à l’intérieur de l’immeuble sont légers tandis que ceux à l’extérieur, sur la toiture, sont évalués entre 5 000 et 10 000$. Des spécialistes étaient toujours sur les lieux environ une heure après l’événement pour enquêter sur la cause exacte de l’incendie.