Les détectives en herbe invités à un jeu calqué sur «CSI»

Crédit photo : La Factrie

La Factrie, café culturel, profite de la saison estivale pour lancer son nouveau jeu d’expérience immersive appelé «CSI Valleyfield», dont l’action déroule au coeur du centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield.

Il s’agit de la seconde activité du genre que propose La Factrie, après le jeu d’évasion qui se déroulait l’an dernier dans l’ancien poste de la Sûreté du Québec de la rue Nicholson. Les participants étaient alors enfermés à double tour dans une cellule et disposaient 45 minutes pour résoudre des énigmes et des casse-têtes afin de s’évader sans se faire prendre par le gardien des lieux.

Cette année avec CSI Valleyfield, les participants auront «à négocier avec des personnages intrigants, à compléter différentes missions, à visiter des lieux inusités et surtout à déjouer un dangereux réseau de trafiquants d’art, explique la coordonnatrice de La Factrie, Émilie Fortier. C’est l’activité parfaite à faire cet été avec ses amis», assure-t-elle.

Selon le synopsis développé par l’équipe de Pris au piège, un dangereux réseau de trafiquants d’oeuvres d’art opère secrètement à Valleyfield.

«Votre unité a été mandatée pour démanteler l’organisation criminelle et identifier les responsables de l’acquisition, de la distribution et de la revente des objets volés. Pendant deux heures, vous devrez mettre à profit vos talents d’enquêteur pour explorer la ville, intercepter les communications entre les malfaiteurs, interroger les suspects, déjouer les voleurs et mettre la main au collet des coupables.»

Le coût de participation est de 25 $ par personne, avec des tarifs spéciaux pour les enfants. Il faut réserver dès maintenant car les places sont limitées. Les horaires sont en ligne sur le site : prisaupiege.lafactrie.org. Pour toutes questions : info@lafactrie.org. Pour réservations : 579 790-5881.

La Factrie signale que ce projet est rendu possible grâce au Fonds culturel de la MRC de Beauharnois-Salaberry ainsi qu’au Regroupement des marchands du centre-ville de Salaberry-de-Valleyfield.