Deux artères en chantier après une consultation publique à Candiac

L’avenue Bayard et la place de la Bretagne seront réaménagées à l’issue d’une démarche de participation citoyenne à Candiac, fait savoir la Ville. Les travaux auront lieu à compter du lundi 17 mai et devraient se terminer en septembre.

Le remplacement des conduites d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial et des branchements de services seront effectués. Des jardins de pluie afin que les eaux de ruissellement soient traitées avant leur rejet dans le réseau d’égout pluvial seront également aménagés. Puis, la Municipalité procédera à la reconstruction des fondations granulaires, des bordures, du pavage, à la réfection des lieux et des aménagements privés, ainsi qu’à l’installation de plateaux de ralentissement. Cette dernière étape est prévue en 2022.

Le montant des travaux s’élève à 4 M$, dont 2,6 MS seront couverts par une aide financière des gouvernements du Québec et du Canada dans le cadre du programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU), précise Candiac par voie de communiqué.

Celle-ci fait savoir qu’elle «souhaite améliorer ses infrastructures afin d’anticiper et de mieux gérer les conséquences du réchauffement climatique».

Se décrivant comme une ville «moderne et innovante», elle dit être tenue de se conformer à un ensemble de normes environnementales et urbanistiques imposées par le gouvernement du Québec.

Entraves

La Municipalité informe les citoyens que les deux artères seront complètement fermées durant les travaux. Seule la circulation locale sera autorisée. Néanmoins, toutes les mesures nécessaires seront prises afin d’assurer la gestion de la collecte d’ordures, les interventions sur les entrées privées et le stationnement sur la rue, rassure Candiac.

Participation citoyenne

Une première séance d’information a été organisée en février 2020 au sujet des travaux, puis une consultation virtuelle s’est tenue en octobre de la même année. La Ville soutient que «les remarques des citoyens ont été prises en considération dans la réalisation des plans d’architecture, du paysage et le plan de reconstruction des infrastructures de la place de Bretagne et de l’avenue Bayard».

Candiac affirme qu’elle souhaitait définir une vision commune avec les résidents.