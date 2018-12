Deux artistes de la relève récompensés par le Carrefour jeunesse-emploi La Prairie

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Sept artistes de la relève en arts visuels de la région ont pu exposer leur talent à l’occasion de la 5e édition de Vocation en Art!, présentée par le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) La Prairie.

Lors de la soirée de clôture de l’événement, le 6 décembre, un jury constitué des artistes professionnels Marie-Ange Brassard, Marie-Josée Corbeil et Karine Landerman a récompensé deux participants en se basant sur l’originalité de leur œuvre et ainsi que la créativité et la maîtrise du médium utilisé.

Vincent Tremblay a remporté le prix dans la catégorie 16-24 ans pour son œuvre Tire-toi une bûche, alors que Carine Du Sablon a triomphé dans la catégorie 25-35 ans pour son œuvre Le petit homme. Les deux gagnants ont reçu des chèques-cadeaux échangeables dans des boutiques de matériel d’artistes. Ils pourront également exposer leur œuvre dans les bureaux des députés de la région.

L’exposition Vocation en Art! est une initiative du CJE Marguerite-D’Youville reprise ailleurs en Montérégie.