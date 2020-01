Deux bâtiments neufs pour Toyota et HGrégoire à Candiac

Un an après l’acquisition du concessionnaire Candiac Toyota, le propriétaire HGrégoire a entamé la construction de deux nouveaux bâtiments sur le site grâce à un investissement de 43 M$.

Selon les informations dévoilées par voie de communiqué, le premier immeuble servira de point de vente de véhicules d’occasion sous la bannière HGrégoire et le second accueillera les clients de Candiac Toyota dans un environnement moderne et spacieux. Les travaux devraient être achevés en 2021.

«Les résidents de la Rive-Sud trouveront, côte à côte, toute la gamme de voitures neuves Toyota ainsi qu’un choix inégalé de voitures d’occasion, dans des complexes parfaitement aménagés», affirme l’entreprise.

De plus, HGrégoire fait savoir que la succursale Candiac Toyota est celle qui a affiché la plus forte croissance en 2019 parmi toutes les concessions de la bannière Toyota au Québec, soit une hausse des ventes au détail de 43%.