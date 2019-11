Michel Labonté a capturé deux beaux esturgeons en l’espace de quelques heures lors d’une excursion sur le lac Saint-Louis avec son fils Stéphane le mercredi 23 octobre. L’un pesant 44 lb et mesurant 56 po et l’autre de 60 po et plus de 50 lb. Les deux ont été remis à l’eau.