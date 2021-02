Deux bourses en deux ans décernées à une joueuse de soccer de Candiac

La joueuse de soccer de Candiac Mélina Descary a reçu une bourse de soutien à la réussite académique et sportive de 2 000$ de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ), le 4 février.

C’est la deuxième fois en deux ans que l’athlète de 16 ans est ainsi récompensée. L’année dernière, elle avait reçu un soutien financier de 2 000$ dans le cadre du Programme de bourses Saputo.

Mélina Descary est une étudiante de cinquième secondaire au programme sport-études de l’école De Mortagne, à Boucherville et est membre du Centre national de haute performance de Soccer Québec.

La Candiacoise a été approchée par le club de Lyon en mars 2020 pour prendre part à un camp de sélection. Elle envisage de jouer aux États-Unis en 2022 et d’évoluer ensuite avec l’équipe française.

L’organisation a tenu une remise de bourses virtuelle via la plateforme Zoom. Au total, 130 000$ ont été octroyé à 47 étudiants-athlètes. De ce nombre, 22 ont reçu une bourse d’excellence académique et 25 une bourse de soutien à la réussite académique et sportive, «qui encourage la bonne conciliation du sport et des études», soutient la FAEQ via communiqué.