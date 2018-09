Deux cadets s’illustrent

Crédit photo : Gracieuseté

Deux cadets de l’escadron 783 Roussillon se sont démarqués par leur travail cet été.

Le sergent Antoni Whissel-Melillo a obtenu une bourse lui permettant de suivre un cours pour devenir pilote de planeur. Il a obtenu ses ailes de pilote le 14 août.

«C’est un accomplissement hors de l’ordinaire à 16 ans», lit-on dans le communiqué.

D’autre part, le sergent Théo Prépoint a complété le cours de six semaines d’instructeur en sport et conditionnement physique. Ce dernier a reçu une des plus hautes distinctions soit, la médaille ANAVET. Cette distinction des anciens combattants de l’armée, de la marine et de la force aérienne au Canada est remise au cadet s’étant le plus démarqué par son rendement «exceptionnel et son excellente condition physique», indique-t-on.

Les rencontres de l’escadron 783 Roussillon ont lieu à l’école Jacques-Leber à Saint-Constant. Info : 450 659-3783 ou escadron783roussillon@hotmail.com.