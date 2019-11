Deux Candiacois créent une compagnie de vêtements

Les Candiacois Léopold Tumene et Nelie Nkwemi ont mis sur pied l’entreprise de vêtements P-Like-J il y a un an et demi.

Il s’agit du premier projet entrepreneurial du couple, dont l’objectif est de véhiculer un message positif et joyeux.

«Comme tout entrepreneur, au début, on se demande: comment ça va se passer? Comment on va faire? Parce qu’on l’a jamais fait, dans le fond. C’est tout à fait normal. C’est un défi», explique Nelie Nkwemi.

«Il y a des défis, mais on se laisse toujours porter par les clients, renchérit Léopold Tumene. Ce sont eux qui nous poussent à aller de l’avant, à y croire. C’est un milieu assez vaste, donc pour faire sa place, il faut être persévérant et s’entourer des bonnes personnes.»

Sur les différents chandails et hoodies de P-Like-J, on retrouve le mot «Rejoice» – qui signifie se réjouir – et la phrase «Soyez toujours heureux». Les deux entrepreneurs souhaitent donner le sourire à ceux qui les portent et les voient.

«Ça va fonctionner par saison, explique Nelie Nkwemi. Là, c’est vraiment la saison où on pense qu’il faut se réjouir parce que souvent, on regarde ce qui ne fonctionne pas, ce qu’on attend ou qu’on n’a pas encore, alors ça crée des sentiments négatifs. Nous, on pense que la joie est la base de beaucoup de choses. Une fois qu’on se tourne vers ce qui nous rend heureux, vers les petites choses du quotidien qui nous donnent cette joie, on peut accomplir beaucoup de choses.»

Jusqu’à maintenant, le couple est satisfait du développement de l’entreprise. Les clients qui achètent une première fois rachètent généralement par la suite, que ce soit pour eux ou pour leur famille, selon Léopold Tumene.

Notons que P-Like-J s’est engagée à remettre, chaque année, un don à un organisme communautaire oeuvrant auprès des enfants.