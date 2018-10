Deux Candiacois récompensés pour leur implication

Crédit photo : Gracieuseté

Le dévouement de deux Candiacois a été souligné lors de la Soirée reconnaissance montérégienne en loisir et sport, le 26 octobre, à Sainte-Julie. Les bénévoles David Patenaude (à gauche) et Denis Beauchemin (à droite) ont tous deux reçu un cadre avec une mention de remerciement dans la catégorie organisme. M. Patenaude œuvre pour la Ligue de balle molle de Candiac et pour la Fondation du CHUM. De son côté, M. Beauchemin occupe notamment le rôle de président du Club Idéal depuis 2004. Le maire de Candiac Normand Dyotte et le conseiller municipal Jean-Michel Roy ont accompagné les deux gagnants lors de cette soirée.