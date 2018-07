Les deux chats d’une victime de feu retrouvés

Crédit photo : Gracieuseté

Les deux chats de Raphaela Schneider ont été retrouvés sains et saufs.

Nino et Cabotin étaient portés disparus depuis l’incendie survenu le 3 juillet en soirée, dans l’immeuble de la rue Elm à Châteauguay où habitait la dame. Elle et une amie, Nathalie Fournier, avaient lancé un appel à tous sur les réseaux sociaux et par l’entremise du Soleil de Châteauguay pour retrouver les fugitifs. Mme Fournier a aussi effectué des recherches sur le terrain.

Les deux félins ont été récupérés avec l’aide de voisins. Au grand bonheur de leur propriétaire. À une internaute qui se dit contente pour elle sur Facebook, Raphaela Schneider répond : «oh crois-moi quand je te dis que la vie prend soin de moi. Chaque fois qu’il y a de quoi de moins bien disons, de quoi merveilleux est juste après le prochain coin. Je suis reconnaissante et pleine de gratitude».