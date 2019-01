Deux des voitures les plus exotiques au monde sont au Palais des congrès

Article par Frédéric Mercier

En plus de la Felino cB7R, un nouveau bolide développé et construit au Québec, le Salon de l’auto de Montréal 2019 comptera sur deux des voitures les plus rapides du monde.

La Bugatti Chiron et la Koenigsegg Agera RS seront exposées au Salon de l’auto pour la première fois. Pas de doute, ce seront deux des modèles les plus courus du Salon!

Aux côtés de la Felino cB7R, ces deux bolides d’exception seront exposés dans la Boîte noire, une nouvelle section du Salon de l’auto qui mélangera sons et lumières pour vous faire vivre une véritable expérience sensorielle.

Bugatti Chiron

Digne héritière de la légendaire Veyron, la Bugatti Chiron risque de faire tourner bien des têtes au Salon de l’auto de Montréal.

Son moteur à 16 cylindres (!) de 8,0 litres fait appel à quatre turbocompresseurs pour développer une puissance tout simplement phénoménale de 1 500 chevaux ainsi qu’un couple de 1 180 livres-pied.

Les 500 exemplaires de la Chiron qui seront produits pourront tous passer de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes et atteindre une vitesse de 420 km/h. Le prix de la Bugatti Chiron frôle les 5 M$.

Koenigsegg Agera RS

Si vous ne connaissez pas Koenigsegg, la découverte de l’Agera RS est une excellente introduction!

Fondée en 1994 par le Suédois Christian von Koenigsegg, l’entreprise a un but bien précis en tête : créer le « supercar » parfait.

Avec l’Agera RS, force est d’admettre que la mission est plutôt bien réussie. Le bolide suédois a battu un record mondial de vitesse pour un véhicule de production avec une vélocité enregistrée de 457,94 km/h.

Animée par un V8 biturbo de 5,0 litres, l’Agera RS développe une puissance pouvant aller jusqu’à 1 341 chevaux.

Si vous rêvez de vous en procurer une, on a toutefois de mauvaises nouvelles pour vous. Seulement 25 exemplaires de ce modèle ont été construits et ils ont tous déjà trouvé preneur… moyennant une somme d’environ 2,5 M$.