Deux élèves à Vancouver pour un congrès sur le commerce équitable

Crédit photo : Gracieuseté

Mélyane Pépin et Julien Chaput, élèves à l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie, ont vécu une expérience hors du commun lors du 6e Congrès national annuel du commerce équitable qui se tenait à Vancouver du 1er au 4 mars.

Le duo, accompagné de leur enseignante responsable, Karine Bell, a pu prendre part à cet événement en tant que délégué du Magasin du monde de leur école.

«Un Magasin du monde, c’est une entreprise d’économie sociale dirigée par des jeunes qui fait la promotion et la vente de produits équitables. Le Magasin est en place depuis huit ans à notre école», précise Julien Chaput, finissant.

«On voit qu’on n’est pas tout seul. À travers le Canada, il y a des gens qui se donnent corps et âme pour le commerce équitable.» – Mélyane Pépin, élève à l’école secondaire de la Magdeleine

Durant son séjour dans l’Ouest canadien, le duo a échangé avec les participants réunis pour l’occasion.

«Nous avons assisté à des conférences, nous avons pu en apprendre davantage sur la réalité des hommes et des femmes dans les coopératives pratiquant le commerce équitable. Nous avons parlé de quelle manière ont pouvait susciter l’intérêt des politiciens dans nos milieux respectifs», intervient Mélyane Pépin, élève de 4e secondaire.

Au-delà des conseils et suggestions pratiques, les représentants de la Magdeleine ont particulièrement apprécié le fait de rencontrer des intervenants qui partagent la même vision à propos du commerce équitable.

Sélection

C’est par le biais d’Oxfam-Québec que Mélyane Pépin et Julien Chaput ont pu se rendre à Vancouver, et ce, après une sélection rigoureuse. L’organisme québécois, selon Karine Bell, a retenu seulement trois institutions d’enseignement à travers la province qui pouvaient respectivement déléguer deux élèves pour le congrès. Ces établissements devaient au préalable exploiter un Magasin du monde. Outre la Magdeleine, l’école secondaire d’Oka et le cégep de Sorel-Tracy ont été retenus.

Les participants devaient écrire une lettre à Oxfam-Québec expliquant leur motivation à se rendre à Vancouver.

«Nous avons choisi les deux meilleures lettres parmi les élèves du Magasin du monde qui voulaient aller au congrès», précise l’enseignante.

Lorsque la réponse est parvenue le 23 janvier, la nouvelle a été accueillie avec joie.

«C’était une double bonne nouvelle, car on n’avait pas d’école en raison de la tempête de neige», lance avec humour Julien Chaput.

Si les deux jeunes représentants songent à orienter leurs études dans le domaine de la médecine, ils désirent continuer à militer pour mieux faire connaître le commerce équitable.

«Le fait d’acheter équitable limite le travail des enfants dans le monde, l’exploitation des travailleurs», conclut pour sa part Mme Bell.

Qu’est-ce que le commerce équitable ?

Selon Équiterre, qui cite l’organisme The Fair Trade Advocacy Office, le commerce équitable «est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l’objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au sud de la planète.»

Le 28 avril 2017, l’école secondaire de la Magdeleine à La Prairie est devenue la première école de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries à être certifiée école équitable, grâce à la présence de son Magasin du monde.