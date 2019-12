Deux équipes de cheerleaders de Candiac se démarquent

Les équipes de cheerleaders Wanted Pack et Wrecking Pack se sont illustrées lors de compétitions de niveau mondial auxquelles elles ont respectivement participé.

L’équipe Wanted Pack s’est classée au 3e rang dans la catégorie «Inter Open niveau 5» avec un pointage de 169 au Championnat Adrénaline, qui prenait place à Montréal, le 30 novembre.

L’équipe Wrecking Pack a pour sa part remporté la médaille d’or sur sept équipes dans le «Open Small Coed niveau 5» lors de la compétition Cheer for the Cure, qui avait lieu à Oshawa en Ontario, les 7 et 8 décembre.

Les athlètes sont ainsi repartis avec un laissez-passer pour les championnats mondiaux qui ont lieu chaque année à Orlando, en Floride, ainsi qu’une bourse de 5 000$. Il s’agissait de leur première compétition de la saison.

Entraîneure au Centre Coyotes, à Candiac, où les deux équipes s’entraînent, Marie-Sophie Morin a partagé au Reflet avec fierté ce qu’elle considère être des exploits.