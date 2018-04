Deux équipes en route vers la Coupe Dodge

Crédit photo : gracieuseté

Les Gladiateurs du Roussillon et les Étoiles de Saint-Laurent atome AA représenteront la Région Richelieu à la Coupe Dodge 2018, l’équivalent des championnats québécois de hockey.

Les Gladiateurs, qui regroupent des joueurs de Delson, Candiac et Saint-Philippe, se sont qualifiés en raison de leur première place au classement général de la Ligue élite Richelieu. Ils ont cumulé une fiche de 18 victoires et deux défaites cette saison.

Pour leur part, les Étoiles du Saint-Laurent ont mérité la 2e place disponible à l’issue des régionaux présentés à l’aréna de Saint-Hyacinthe, le 31 mars.

Normalement, le 2e laisser-passer aurait été remis aux gagnants des régionaux, mais comme les Gladiateurs ont aussi remporté ces séries, l’autre équipe finaliste a été retenue.

«Pour nous, la grosse game était la demi-finale parce qu’on savait qu’on irait à la Coupe Dodge si on gagnait le match», explique l’entraîneur-chef des Étoiles du Saint-Laurent, Bruno Gladu.

Ses joueurs provenant de Saint-Constant, Saint-Rémi et Napierville ont alors défait les Bulldogs de Brossard – La Prairie par la marque de 4-1.

«Comme les deux équipes sont du coin, les joueurs sont des amis et on se connaît tous. En plus, on va être au même hôtel. C’est super cool!» -Bruno Gladu, entraîneur-chef des Étoiles du Saint-Laurent atome AA

Les Gladiateurs étaient des plus heureux parce que les entraîneurs, certains parents et des joueurs entretiennent une amitié.

«Ils jouaient la demi-finale après nous et on est restés pour assister à la demi-finale, rapporte l’entraîneur-chef des Gladiateurs, Martin Timbro. On était aussi contents qu’eux autres qu’ils viennent à la Coupe Dodge.»

La finale des régionaux s’est aussi terminée par la marque de 4-1 en faveur des Gladiateurs. Cependant, deux des quatre buts de l’équipe victorieuse ont été marqués à moins d’une minute de la fin dans un filet désert, a fait remarquer l’entraîneur Bruno Gladu.

De plus, il n’y avait aucune hostilité dans l’air. Et ce, bien au contraire!

«Ma femme a eu un diagnostic de cancer le mardi précédent et j’avais demandé à mes joueurs pour la finale de porter du rose (lacets, <@Ri>tape, etc.<@$p>), raconte M. Timbro. Pendant le match, j’ai remarqué que les joueurs et les entraîneur des Étoiles avaient une touche eux aussi. Ça m’a ému.»

Un rêve impossible

Classés au 12e, rang de la ligue, les Étoiles étaient loin d’être favoris. Les joueurs ont néanmoins connu une fin de saison remarquable, remportant 13 de leurs 15 derniers matchs de la saison.

«Ils ont enfin compris le concept d’équipe. J’ai réussi à leur vendre le fait que jouer ensemble donne de meilleurs résultats», se réjouit leur entraîneur.

C’est donc gonflés à bloc que les hockeyeurs entrevoient la Coupe Dodge, qui sera disputée à Gatineau, du 18 au 22 avril.

«C’est un bon push dans leur dos», reconnaît M. Gladu.

Il ne veut cependant pas que les joueurs s’assoient sur leurs lauriers, étant donné qu’ils affronteront la crème du Québec atome AA.

Les Étoiles du Saint-Laurent

Martin Charbonneau

Vincent Gladu

Olivier Tétreault

Jérémy Leblanc

Zachary Miclette

Mathys Robidoux

Frédérik Émond

Jérémy Guilbault

Nathan Guinois

Hugo Brisebois

Alexis Boyer

Marc-Antoine Isabelle

Matisse Usunadam

Samuel Roy

William Frenette

Bruno Gladu (entraîneur-chef)

Philippe Leblanc (assistant)

Martin Tétreault (assistant)

Les Gladiateurs

Benjamin Lelièvre

Aiden Kirkwood

Nathan Dupuis

Samy Fiorito-Laplante

Maurice Brody

Justin Lussier

Nathan Wafer

Logan Christopher Anderson

Charles Poirier

Kade L’Écuyer

Charles-Édouard Leblanc

Alexandre Allen

Zacharie Houle

Antoine Lussier

Félix Gadoury

Martin Timbro (entraîneur-chef)

Réjean Talbot(assistant)

Olivier Tessier (assistant)

Autres équipes régionales à la Coupe Dodge

Dynamiques du CCL peewee AAA

Dynamiques du CCL bantam AAA

Dynamiques du CCL midget espoir

Remparts du Richelieu atome A féminin

Félines du Saint-Laurent atome B féminin

Remparts du Richelieu peewee AA féminin

Pumas du Saint-Laurent peewee B féminin

Remparts du Richelieu bantam AA féminin

Félines du Saint-Laurent bantam A féminin

Pumas du Saint-Laurent bantam B féminin

Remparts du Richelieu midget AA féminin

Félines du Saint-Laurent midget A féminin