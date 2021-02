Deux guépards du Parc Safari retournent en Afrique

Le Parc Safari d’Hemmingford a annoncé qu’il avait entrepris de réintroduire deux de ses guépards dans leur milieu naturel, en Afrique.

Les deux bêtes, des mâles nés en 2019, sont des frères nommés Kumbe et Jabari. Ils ont entamé au début de février un périple vers Imire, une réserve située au Zimbabwe, où ils pourront contribuer à la survie de l’espèce.

« C’est la première fois que des guépards, les animaux terrestres les plus rapides au monde, seront réintroduits en Afrique à partir du Canada », mentionne-t-on dans un communiqué.

Ce retour aux sources pour les deux guépards a été organisé en collaboration avec The Aspinall Foundation, dédiée à la conservation des espèces en danger, et la réserve Imire Rhino and Wildlife Conservation, du Zimbabwe.

Le projet de remettre des animaux en nature après être nés au Parc Safari était depuis toujours dans l’air. L’idée était de s’assurer que les deux félins aient une génétique forte afin qu’ils puissent contribuer à la reproduction de l’espèce en milieu naturel.

« Nos animaux, nous les aimons profondément, et c’est aujourd’hui très difficile de les voir partir, mais nous savons que nous contribuons à une cause beaucoup plus grande que nous. C’est pourquoi nous sommes fiers de cette aventure, réalisée avec de nombreux partenaires, dont le gouvernement du Zimbabwe. L’objectif principal est de repeupler les réserves du Zimbabwe et de participer à la croissance de la diversité génétique de l’espèce, ce qui s’inscrit dans la mission du Parc : protéger, prendre soin, aimer », explique Jean-Pierre Ranger, président du Parc Safari.

« Une fois à Imire, Kumbe et Jabari devront faire 60 jours de quarantaine et s’habituer à leur nouvel environnement, sous le soleil africain. Ils seront introduits à la chasse graduellement avant d’être relâchés dans une réserve de 4500 hectares. À cette étape, leur instinct naturel prendra le dessus. Ils seront suivis de près et de la nourriture supplémentaire leur sera offerte, si nécessaire », explique Nathalie Santerre, directrice zoologique du Parc Safari, qui a préparé les guépards pour ce long voyage.

Depuis 2013, le Parc Safari participe au Plan de survie des espèces (SSP), un programme panaméricain de reproduction des guépards. Cette initiative a été mise sur pied et est gérée par l’Association américaine des zoos, dont un des mandats est d’assurer et de maximiser la diversité génétique des animaux. (M.P.)