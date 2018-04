Deux haltérophiles du Club Gros-Bill aux Mondiaux junior

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Le Club d’haltérophilie Gros-Bill à La Prairie enverra deux athlètes aux Mondiaux junior qui se tiendront en Ouzbékistan, du 6 au 14 juillet.

Enzo Dias et Samuel Guertin représenteront La Prairie dans la catégorie des 77 kg en vertu de leurs résultats obtenus au cours des dernières compétitions. Le premier a reçu son laissez-passer grâce à sa médaille d’or remportée aux Nationaux junior, le 20 janvier, et au standard de charge nécessaire qu’il a atteint. Le second a rejoint son coéquipier en réalisant aussi le standard lors de la Classique québécoise d’haltérophilie à Sherbrooke, le 24 mars.

«Samuel a égalé ses meilleures performances, un total de 120 kg à l’arraché et 150 kg à l’épaulé-jeté pour un combiné de 270 kg. C’est le minimum requis pour participer aux Mondiaux», explique Jocelyn Bilodeau l’entraîneur de l’équipe.

Enzo Dias a également participé à la Classique québécoise lors de laquelle il a lancé un message fort à ses adversaires, alors qu’il a réalisé deux records personnels. L’haltérophile de 19 ans a soulevé 157 kg à l’épaulé-jeté et a enregistré un cumulatif de 282 kg. À l’arraché, il a égalé sa meilleure marque avec 125 kg.

Maggie Cumetti

Maggie Cumetti était aussi de la Classique québécoise dans la catégorie des 63 kg. L’athlète de Candiac avait une chance de se qualifier pour les Championnats panaméricains qui se tiendront en République dominicaine en mai.

«Elle a réussi à obtenir le minimum requis pour participer aux Panaméricains avec un combiné de 185 kg, mentionne Jocelyn Bilodeau, mais malheureusement, elle a terminé au 3<@V>e<@$p> rang parmi les Canadiennes et le règlement international ne permet que d’envoyer deux athlètes par nation par catégorie.»

Nationaux senior

Les athlètes du club Gros-Bill reprendront l’action le 19 mai aux Championnats canadiens senior à Toronto. Rosalie Laurin-Larouche, Maggie Cumetti, Anne Robert, Annie-Pier Ricard, Enzo Dias, Samuel Guertin, Samuel Espinoza, Alexandre Roy-Dallaire et Jean-Marc Béland seront de la compétition. Ce dernier est trois fois médaillé des Nationaux senior.