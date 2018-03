Deux hommes arrêtés pour des gestes à caractère sexuel commis à Delson

Crédit photo : Gracieuseté - Régie intermunicipale de police Roussillon

Deux hommes âgés ont été arrêtés le vendredi 23 mars par la Régie intermunicipale de police Roussillon, en collaboration avec la Sûreté du Québec, en lien avec une série d’actes à caractère sexuel, survenus il y a plus de 40 ans.

René Poirier, 81 ans, et Roger Legault, 75 ans, ont comparu au palais de justice de Longueuil, le lundi 26 mars, pour des accusations d’attentat à la pudeur et de grossière indécence. Les gestes auraient été commis à Delson dans les années 70 et 80 sur des personnes mineures, précisent les policiers. Il s’agirait de deux figures connues à Delson à l’époque.

L’acte de dénonciation fait état de huit événements impliquant les deux accusés et deux victimes de sexe masculin.

Ils ont été remis en liberté sous plusieurs conditions.

Les policiers pensent que les deux suspects auraient fait d’autres victimes de sexe masculin. Toute information à ce sujet peut être signalée au sergent-détective André Fluet au 450 638-0911, poste 433. En tout temps, le public peut aussi transmettre des informations de façon confidentielle via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.