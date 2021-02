Deux hommes coupables de crimes à caractère sexuel commis à Delson

René Poirier et Roger Legault, arrêtés en 2018 en lien avec des actes à caractères sexuels perpétrés sur des personnes mineures à Delson, dans les années 70 et 80, ont tous deux fait face à la justice le 1er février. Le premier a été reconnu coupable et le second a offert un plaidoyer de culpabilité.

Selon Nancy Potvin, procureure au dossier des co-accusés, M. Legault, âgé de 78 ans, a plaidé coupable aux deux chefs d’accusation d’attentat à la pudeur auxquels il faisait face au palais de justice de Longueuil.

Il a été condamné à 90 jours de prison en discontinu, sentence qui s’accompagne d’une probation de 3 ans et d’une interdiction de posséder des armes pour 10 ans. Il est également inscrit au registre des délinquants sexuels pour 20 ans, soit une suggestion commune des avocats.

Quant à M. Poirier, âgé de 84 ans, il a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation de grossière indécence et d’attentat à la pudeur.

Dans son cas, «une trame des faits a été lue à la Cour, résumant le témoignage des victimes. Par l’entremise de son avocat, M. Poirier a déclaré que si les témoins étaient entendus, il témoignerait à cet effet et il n’a pas offert de défense», fait savoir Mme Potvin.

Elle précise que les représentations sur sentence ont été reportées au 6 avril, compte tenu de l’état de santé de l’accusé.

«À cette date, les victimes seront entendues sur les conséquences des agressions et nous ferons nos représentations concernant la détermination de la peine à importer, puisque nous n’avons pas de suggestion commune», conclut Mme Potvin.

Arrestation

Lorsque les deux hommes ont été arrêtés, les policiers ont indiqué qu’ils étaient «deux figures connues à Delson», à l’époque de leurs crimes.

L’acte de dénonciation faisait été de huit événements impliquant deux victimes de sexe masculin.