Deux hommes volent pour 1400$ au Walmart de Candiac

Crédit photo : Gracieuseté

Deux suspects sont recherchés par la Régie intermunicipale de police Roussillon pour un vol à l’étalage survenu le 18 septembre, au commerce de détail Walmart, à Candiac.

La police explique dans un communiqué que «vers 20h30, deux suspects prennent trois objets, soit une poussette, un système de sécurité et un ordinateur, d’une valeur totale d’environ 1400$, et quittent sans payer».

Les deux suspects sont des hommes dans la vingtaine. Le premier a les cheveux châtains. Il mesure environ 1,75 m (5 pi 7 po) et pèse 68 kg (149 lb). Il portait un chandail gris et noir, une casquette grise et des souliers noirs au moment de l’événement.

Le second suspect a les cheveux noirs, mesure environ 1,83 m (6 pi) et pèse 86 kg (189 lb). Il avait une barbe de quelques jours, portait un manteau noir de marque Puma, un t-shirt de la même couleur avec un logo Puma blanc, un pantalon noir et des souliers noirs et bruns.

Toute information concernant ces individus peut être signalée au sergent-détective Yannick Morin 450-638-0911, poste 425. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme via l’organisme Échec au crime au 1-800-711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.