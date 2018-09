Deux hommes volent des routeurs au Walmart à Candiac

Crédit photo : Gracieuseté - Régie de police Roussillon

La police cherche à identifier deux suspects d’un vol à l’étalage survenu au magasin Walmart à Candiac, le 14 août.

D’après le communiqué de la Régie intermunicipale de police Roussillon, les deux individus sont entrés dans le commerce vers 12h40 et se sont dirigés vers la section des appareils électroniques.

«Ils prennent cinq boîtes blanches contenant des routeurs WiFi et les déposent dans un panier. Ils retournent vers l’entrée et profitent du passage d’une cliente pour sortir sans payer.»

La valeur du vol est de 2600$, rapporte la police.

Le premier suspect est un homme d’environ 30 ans, mesurant 1,75 m (5 pi 7 po) et pesant 80 kg (176 lb). Il portait un short noir, un t-shirt noir et gris et des souliers de course blancs. Il portait aussi des boucles d’oreilles, des lunettes de soleil et une montre en or.

Le deuxième suspect est un homme dans la trentaine, mesurant 1,80 m (5 pi 9 po) et pesant 88 kg (194 lb). Il était vêtu d’un short pâle en jean, d’un t-shirt blanc et de sandales noires et rouges. Il portait aussi une casquette grise avec une palette noire ainsi qu’une moustache et une barbe de quelques jours.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au sergent-détective Marc-André Demers au 450-638-0911, poste 417. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme via l’organisme Échec au crime au 1-800-711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.