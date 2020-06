Deux jeunes chanteuses s’associent à Leucan Montérégie

Anissa Essalihi, de Sainte-Catherine, et Chloé Leclerc, de Brossard, sont désormais ambassadrices de Leucan Montérégie.

Les deux chanteuses de l’école artistique Marie-Prose à Montréal participeront à plusieurs événements physiques et virtuels pour amasser des fonds pour l’organisme. Elles souhaitent ainsi «faire une différence dans la vie de plusieurs familles de la région et accompagner des enfants qui ont besoin de positif et de lumière». Les deux jeunes filles se sont chacune fait connaître après avoir participé à La Voix junior, notamment.