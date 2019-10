Deux jours de conseils juridiques gratuits

Des avocats et des notaires bénévoles donneront des conseils juridiques gratuitement par téléphone la fin de semaine des 26 et 27 octobre.

Ce, à l’occasion de la Clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal (JBM) offerte deux fois par année en partenariat avec le Barreau du Québec et le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ).

«Le JBM met en place des actions concrètes comme la Clinique juridique téléphonique qui contribue, année après année, à améliorer l’accessibilité à la justice. Nous collaborons avec nos consoeurs et confrères du reste du Québec afin de répondre au plus grand nombre possible de questions des citoyens», fait valoir dans un communiqué Me Sabine Uwitonze, présidente du JBM.

Le service sera offert de 9h à 16h. Le numéro à composer sera le 1 844 779-6232.

Questions fréquentes

Les juristes ont répondu à 3 500 appels en avril. Les questions les plus fréquentes concernaient des préoccupations reliées à la famille, au bon voisinage, à la consommation de biens, au travail et à la gestion des successions.