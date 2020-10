Deux Laprairiens rendent hommage à un ami décédé à l’émission En studio

Pierre-Charles Lussier et Gabriel Robertson sont encore en deuil de leur ami d’enfance, prénommé David, qui s’est enlevé la vie il y a un an. Leur participation à l’émission En studio sur les ondes de TVA, qui sera diffusée le 1er novembre, aura été un baume sur leur blessure et un hommage en musique à celui qui adorait les voir performer.

C’est M. Lussier qui a inscrit le duo à En studio, dont le concept est d’enregistrer une chanson de façon professionnelle avec Marc Dupré et Fred St-Gelais, entre autres, afin de faire un cadeau à un proche, honorer un souvenir ou se faire plaisir.

Il faut dire que les deux amis résidents de La Prairie âgés de 27 ans font partie d’un groupe de musique, appelé Up Past Three.

«C’est un peu à cause de la COVID-19, raconte-t-il pour justifier son geste. Il n’y a pas de spectacles et pas grand-chose à faire. J’ai vu l’annonce pendant que ma mère écoutait TVA et j’ai pensé à rendre hommage à notre chum David.»

Il se souvient ensuite être tombé sur la vidéo d’un précédent concert en cherchant une pièce à enregistrer.

«On chantait Comme dans l’temps [de Kaïn]. David était là avec sa copine et il trippait», dit-il avec émotion.

M. Robertson renchérit en soulignant que les paroles de la chanson sont aussi symboliques, puisqu’elles évoquent la nostalgie d’une vieille amitié et de se retrouver entre amis.

«Ça nous représente vraiment Pierre-Charles, moi, David et nos autres amis. C’est aussi une des seules chansons francophones que David aimait et chantait toujours avec nous», exprime-t-il.

Le duo a été sélectionné pour les auditions «contre toute attente» rigole M. Lussier, qui raconte anecdotiquement qu’il n’avait pas réalisé que le musicien et producteur Fred St-Gelais était l’un des juges et qu’il ne l’avait pas reconnu.

Le tournage a ensuite eu lieu en septembre.



Se libérer

Pierre-Charles Lussier est policier de métier depuis 5 ans. Il était présent sur les lieux lors de l’intervention qui a mené à la découverte de son ami décédé. Raconter cette histoire à la télévision a été éprouvant, admet-il, mais lui a surtout fait du bien.

«Il s’est suicidé sans donner aucun signal. Quand j’en parle, je le fais toujours avec une certaine barrière due à mon travail parce que j’ai une carapace. Mais c’est sûr que ce n’était pas facile de se remémorer les événements», dit-il.

M. Robertson se souvient que ce moment lors du tournage a été très touchant.

M. Lussier ajoute qu’il a agit «un peu comme le grand frère de tout le monde» après le décès de David.

De participer à En studio et d’y jouer de la musique permet de montrer une autre facette de lui et de dévoiler ses sentiments, notamment à son entourage et ses collègues à qui il s’était peu exprimé, bien qu’il ait eu tout le soutien dont il avait besoin.

«Déjà, ceux qui ont vu l’annonce me disent que c’est touchant et que j’ai l’air vrai. J’espère aussi que le public verra un autre côté des policiers», laisse-t-il savoir.

Installations impressionnantes

M. Robertson joue du piano depuis l’âge de 6 ans. De se retrouver au studio Mixart à Montréal, entouré d’autres professionnels de la musique, a été une expérience marquante pour lui.

«J’avais vraiment hâte! J’ai un studio chez moi, mais là c’était vraiment haut de gamme. Ils m’ont laissé jouer sur un piano Steinway & Sons, de qualité et de marque renommée» se réjouit-il.

L’enregistrement a donné envie à M. Lussier de faire plus de musique.

Projets

Le groupe de musique Up Past Three dont font partie Gabriel Robertson et Pierre-Charles Lussier fait principalement dans les reprises de chansons pour le moment. Mais du matériel original est dans les plans du trio musical qui a une page Facebook au nom du groupe et plusieurs vidéos sur YouTube.