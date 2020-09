Deux meurtres des années 1970 encore non résolus

Deux dossiers de meurtre survenus dans les années 1970 sur la Rive-Sud sont toujours non résolus, informe la Sûreté du Québec.

À lire aussi: La SQ relance un cas de meurtre non résolu à Saint-Constant

Le 16 décembre 1975, un appel anonyme a été passé à la police municipale de Delson concernant un cadavre dans un fossé sur la rue Sainte-Catherine, à Saint-Constant.

En arrivant sur les lieux, les policiers ont découvert le corps d’un homme présentant des marques de violence. Un témoin avait rapporté avoir aperçu des individus près d’une voiture, la veille. Il affirmait également avoir entendu des coups de feu provenant du même endroit.

L’enquête avait permis de confirmer que la victime était Antonio Di Francesco, un homme de 24 ans résidant dans l’arr. de Ville-Émard, à Montréal.

Selon la SQ, celui-ci était actif dans le domaine du trafic de stupéfiants et connu pour avoir fait des prêts usuraires. Il aurait été victime d’un règlement de compte lié au crime organisé.

Ursula Schulze

Le deuxième dossier non résolu est survenu sur le boul. Marie-Victorin, à Brossard, le 13 juillet 1972. Vers 7h15, la victime, Ursula Schulze, attendait l’autobus sur la voie de service. Un véhicule, rouge vin et de marque Buick Skylark ou Toyota selon des témoins, s’est arrêté près d’elle. Le conducteur est débarqué de sa voiture et l’a fait monter à bord.

C’est un passant qui a découvert le cadavre de la victime à l’arrière d’un ancien entrepôt de savon situé sur le rang St-Claude à Saint-Philippe, le 14 juillet, à 15h45. Elle avait été atteinte de projectiles d’arme à feu.

Toute information pouvant aider à résoudre ces deux crimes peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec, au 1 800 659-4264.