Deux mois sur la route et des souvenirs inoubliables

Un peu plus de deux mois après leur départ et des milliers de kilomètres parcourus, Vicky, Alex et leurs quatre fils ne regrettent rien de l’aventure.

Ils ont plus de 7800 kilomètres au compteur, des dizaines de sites visités et d’innombrables souvenirs pour la vie. « Ça va effectivement très bien. Nous sommes à Sooke, sur l’île de Vancouver. À une quarantaine de minutes de Victoria. Dans le fond, le premier mois, nous avons roulé beaucoup pour nous éloigner de la neige. Au cours du deuxième mois, nous avons pris un peu plus le temps de voir la vie locale. De voir des choses merveilleuses », expliquent Vicky et Alex à bord de leur autobus transformé en VR.

Rappelons que le 3 novembre, la famille de Soulanges a pris la route après avoir décidé de vendre la maison, d’acheter un autobus scolaire, de le transformer en VR et de voyager à son bord.

Pas de plans mais des coups de cœur

Après s’être vu refuser l’accès aux États-Unis en raison des frontières fermées, les membres de Mon Espace Famille ont mis le cap sur Vancouver. « Maintenant, ce que nous faisons, c’est que nous allons sur Google, nous zoomons et trouvons des endroits qui semblent bien pour nos activités. Nous nous éloignons des choses touristiques et dispendieuses. Nous cherchons à 30 minutes autour de nous. Pour voir le bord de la mer, les plages, les chutes. Et c’est fascinant. C’est une autre manière de voir les choses. En neuf semaines, nous n’avons payé que pour trois attraits. Nous sommes axés vers la nature », expliquent les parents de quatre garçons de 11, 8, 7 et 4 ans.

De toute manière, avec la pandémie actuelle, la plupart des attraits sont fermés. « Ici, c’est la saison tranquille. Les musées sont fermés. Les snowbirds restent dans leurs campings et ne bougent pas. Mais pour les locaux, la philosophie c’est de bouger en plein air. Pluie, vent, froid, rien ne les arrête. Ils bougent chaque jour. Ils s’habillent et sortent jouer dehors. Nous intégrons ça à notre routine », plaident-ils.

Une manière d’apprendre

Pour Vicky Ringuette, c’est une forme d’apprentissage pour les garçons. « Ils sont vraiment pleinement autonomes pour leur éducation. On s’écarte du cadre classique de l’école. L’anglais est travaillé quotidiennement grâce au voyage. Et ils apprennent quand on explore. Les lieux historiques par exemple. Nous pensions faire 20 à 30 minutes à un endroit. Un site de l’armée. Nous avons fait trois heures et lu toutes les pancartes explicatives. Nous avons pris notre temps. Et nous complétons avec Internet l’information et l’apprentissage. C’est de l’Histoire et de l’Univers social. Nous sommes en mode de déscolarisation et d’apprendre autrement », explique-t-elle.

Les garçons sont curieux, lisent beaucoup, sont attentifs. « Ils ont des fascinations pour certaines choses. Ce n’est pas de l’école classique, mais ils apprennent », conclut celle qui a vécu sobrement les Fêtes.

« Pas d’excès. Des activités en famille. Pour nous il s’agissait de journées parmi les autres. Nous n’avons plus de notion du temps. Lundi ou samedi, ça ne change rien pour nous », lance Alex. Il dit prendre le temps d’observer les gens. « Nous sommes dans le moment présent. Nous vivons. Simplement. »