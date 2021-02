Deux nouvelles unités à l’hôtel flottant de Valleyfield

Fière d’un taux d’occupation de 100% à l’été 2020, l’entreprise Flotel ajoutera deux unités à son hôtel flottant de la baie Saint-François à Salaberry-de-Valleyfield.

Le protocole d’entente qui lie Flotel à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a été renouvelé pour une période de 5 ans, jusqu’au 31 décembre 2025, a annoncé la Ville le jeudi 18 février dans un communiqué.

Son taux d’occupation de 100 % à l’été 2020 et près de 300 noms sur la liste d’attente pendant cette même période ont fait de cet hébergement unique un sérieux éléments d’attraction pour la Ville, alors que Flotel a fait l’objet de nombreux reportages dans divers médias nationaux.

L’hôtel flottant affiche déjà un taux de réservation de 70 % pour juillet 2021. Il ajoutera aussi de vélos nautiques pour bonifier l’expérience de ses clients, annonce-t-on.

De plus, l’entreprise vient de lancer une nouvelle plateforme de réservation, www.vacancesauquebec.ca, qui permet une meilleure intégration et promotion des activités sportives et touristiques connexes proposées dans la région.

Pour Bruno Lefebvre, directeur et propriétaire, « si Flotel offre une expérience touristique unique en soi, cette expérience se trouve décuplée lorsqu’elle est associée aux activités et événements proposés à proximité comme les spectacles à terrasse du Vieux Canal, la location de kayaks, de paddle, de motomarine ou de bateau électrique. L’industrie touristique est avant tout une affaire de collaboration où la réussite des uns est profitable aux autres. Alors, même si le client ne réserve pas, il aura sous les yeux un portrait de la destination qui lui donnera envie de la découvrir ».

M. Lefebvre estime que les ventes liées à la location et aux services de ses partenaires pourraient doubler la saison prochaine grâce à cette nouvelle plateforme, ce qui représente d’importantes retombées économiques.

Rappelons que Flotel dispose actuellement de six chambres réparties sur trois plateformes indépendantes, interreliées et fabriquées à partir de conteneurs recyclés de 40 pieds.

Les chambres parfaitement bien équipées disposent d’une terrasse privée avec une vue imprenable sur la baie. Une terrasse partagée sur le toit de chacune des plateformes est également accessible aux locataires. L’accès à Flotel est possible à pied comme par bateau.

« Par son dynamisme exemplaire et ses maillages, Flotel est de toute évidence un important partenaire touristique pour Salaberry-de-Valleyfield et ses acteurs. Ce projet constitue clairement un levier pour les commerces, les restaurants et les attraits qui gravitent au centre-ville », a tenu à commenter le maire de Salaberry-de-Valleyfield, Miguel Lemieux.