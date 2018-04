Deux personnes recherchées pour une tentative de fraude

Crédit photo : Gracieuseté - Régie intermunicipale de police Roussillon

La Régie intermunicipale de police Roussillon cherche à identifier deux suspects d’une tentative de fraude de type artistes du change, survenue le 19 mars.

Selon la Sûreté du Québec, ce type de fraude consiste à dérober des billets de banque grâce à une manipulation rapide des billets lors d’une transaction.

«Durant la transaction, les suspects profitent de l’inattention de la personne à la caisse, ou utilisent des subterfuges pour la distraire pendant qu’elle compte les billets, pour en subtiliser à son insu», informe la SQ sur son site web.

Vers 13h30, un homme et une femme entrent ensemble au supermarché Maxi à Saint-Constant, rapporte la police dans un communiqué datant du 30 avril.

«L’homme se présente à une caisse pour payer un item et sort plusieurs billets de 100$. Il demande des petites coupures à l’employé et celui-ci refuse. L’homme quitte le commerce», indique la Régie.

La femme tente le même stratagème à une autre caisse. Cette fois, l’employé accepte et compte les billets de 20$.

«La gérante du magasin vient assister la caissière et met fin à ces transactions. Elle reprend les billets de 20$ et remet les quatre billets de 100$ à la suspecte. Celle-ci quitte le commerce. Le commerce n’a enregistré aucune perte», précise la police.

Le suspect est un homme de race blanche d’environ 35 ans. Il mesure 1,73 m (5 pi 6 po) et pèse 77 kg (169 lb). Il a les cheveux bruns courts et une barbe. Il s’exprime en anglais. Au moment de l’événement, il était vêtu d’un manteau et d’un pantalon noirs.

La suspecte est de race blanche, âgée d’environ 35 ans. Elle mesure 1,66 m (5 pi 4 po), pèse 66 kg (145 lb) et a les cheveux blonds. Elle portait un manteau noir avec capuchon de fourrure et des pantalons noirs. Elle s’exprime en anglais.