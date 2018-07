Deux suggestions d’activités à Sainte-Catherine samedi

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

À la recherche d’une idée d’activité de dernière minute pour vos enfants le samedi 28 juillet? En voici deux qui se tiendront à Sainte-Catherine.

Le «party mousse» au parc Brébeuf, de midi à 16h. Au programme, une glissade mousseuse, un tapis glissoire et un bassin géant. De plus, les participants seront invités à fabriquer des bulles de savon géantes et à danser sur les rythmes de l’été en présence d’un DJ. C’est gratuit.

Au RécréoParc, de midi à 20h, activité de laserTag extérieure avec des fusils-laser de haute technologie. Différents tarifs sont applicables selon le forfait choisi. Inscriptions au lasertagrivesud.com.