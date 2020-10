Deux suspects de vol de parfum à Candiac recherchés

La police cherche à identifier deux suspects de vol à l’étalage survenu dans une pharmacie de Candiac, le 7 juillet.

Selon le récit de la Régie intermunicipale de police Roussillon, la femme et l’homme sont entrés ensemble dans le commerce vers 17h25. L’homme s’est dirigé vers la section des parfums où il semblait effectuer du repérage, puis a rejoint la femme dans une autre section et a discuté avec elle.

«La suspecte se rend à son tour dans la section des parfums et dissimule plusieurs boîtes de la marque Chanel dans son sac à main. Les deux suspects quittent le commerce par la suite», rapporte la police, le 7 octobre.

La suspecte de race blanche est âgée d’environ 30 ans. Elle a les cheveux longs noirs. Au moment de l’événement, elle portait une robe style chemisier lignée blanche et bleue. Elle avait un sac carré noir en cuir ou similicuir.

Le suspect masculin est de race blanche au teint basané, âgé d’environ 30 ans et mesure 1,80 m (5 pi 9 po). Il a les cheveux foncés courts et porte la barbe. Au moment de l’événement, il portait un chandail à manches courtes noir et camouflage, un pantalon court noir, des espadrilles noires avec des lignes blanches. Il portait également des lunettes fumées. Le suspect s’exprime en anglais et possède un tatouage sur l’avant bras gauche.

Toute information concernant cet événement peut être signalée au lieutenant-détective Josh Tafler au 450 638-0911, poste 455. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.