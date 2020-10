Deux suspects recherchés pour des vols dans des véhicules

La police cherche à identifier deux hommes ayant commis des fraudes entre les 25 et 28 août, rapporte la Régie intermunicipale de police Roussillon dans un communiqué, le 21 octobre.

«Plusieurs vols dans des véhicules se sont produits dans les secteurs de Saint-Constant, Delson et Sainte-Catherine. Les suspects volent des portefeuilles laissés à l’intérieur des véhicules et effectuent des transactions avec les cartes bancaires dans des stations-services», fait savoir la police.

Une vingtaine de plaignants se sont manifestés au service de police à ce jour.

Description

Suspect no 1 : homme de race blanche âgé de 20 ans ayant les cheveux et les yeux bruns. Il a un tatouage sur la main gauche et les oreilles percées. Lors de transactions frauduleuses, il portait un sac en bandoulière Fila de couleur foncée et une bague en or à l’annulaire gauche. Il portait également un chandail à capuchon KAPPA noir avec l’intérieur gris pâle, un pantalon foncé et des espadrilles Nike de couleur rouge.

Suspect no 2 : homme de race blanche âgé dans le début de la vingtaine. Il portait un manteau à capuchon de marque SUPRA, une tuque foncée, un cache-cou, un pantalon beige et des espadrilles blanches.

Toute information peut être signalée au sergent-détective Jean-François Demers au (450) 638-0911, poste 487. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon anonyme via l’organisme Échec au crime au 1 (800) 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.

