Deux Villes ferment chacune une pente à glisser ce week-end

Les Villes de Candiac et de La Prairie ont toutes deux fait savoir via leurs réseaux sociaux qu’une pente à glisser de leur territoire sera fermée les 23 et 24 janvier pour des questions de sécurité.

À Candiac, la glissade enneigée Grizzly du parc de Cherbourg ne sera pas accessible dès aujourd’hui, 15h, jusqu’au lundi 25 janvier. Un entrepreneur a été mandaté par la Ville pour enneiger la butte et aménager trois corridors, assurant «une glisse plus sécuritaire en évitant des contacts entre les personnes», indique Anna-Claude Poulin, conseillère en communication de la Municipalité.

Questionnée à savoir si la hausse des accidents de luge soulevée par l’Hôpital Sainte-Justine est à l’origine de cette manœuvre, la Ville répond par la négative.

Si les travaux sont effectués pendant la fin de semaine, au grand désarroi des glisseurs, c’est parce que «les entrepreneurs spécialisés dans ce domaine sont rares et très sollicités dans toute la province, précise Mme Poulin. C’est pourquoi nous n’étions pas en mesure de procéder à une fermeture dans un moment plus propice et moins achalandé». La Ville se dit désolée de la situation.

La Prairie

La Ville de La Prairie a fourni la même explication pour justifier la fermeture de la pente à glisser située au parc Lucie-F.-Roussel à compter d’aujourd’hui, 16h, jusqu’au dimanche 24 janvier.

«Vous comprendrez qu’étant donné que ce service est fort populaire par les temps qui courent, les plages horaire disponibles se faisaient rares, a-t-elle indiqué sur sa page Facebook tout en reconnaissant qu’il ne s’agit pas d’une situation optimale.» Elle a aussi confirmé au Journal que cette opération était prévue à son horaire et qu’elle n’a pas de lien avec de possibles accidents sur le pente.

L’enneigement de la pente ajoutera un mètre de neige, informe la Ville, qui invite les citoyens à se rendre à la butte située au parc Émilie-Gamelin, samedi. La Municipalité souhaite pouvoir rouvrir son installation dimanche.

Delson

Pour sa part, la Ville de Delson semble avoir eu plus de veine que ses voisines, puisque les travaux d’enneigement de sa butte à glisser au parc de la Tortue débuteront ce lundi et s’étaleront pendant trois ou quatre jours, selon la Municipalité.