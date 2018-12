Deux voies élargies pour l’hiver sur le pont Mercier

Les travaux de réfection des rampes sur la structure menant vers la Rive-Sud du pont Honoré Mercier sont terminés.

Le maire de Châteauguay, Pierre-Paul Routhier, en a fait l’annonce, jeudi après-midi, sur la page Facebook de son parti politique Vision Châteauguay/Équipe Routhier Team, à la suite de la réception d’un courriel du ministère des Transports l’en informant.

Les automobilistes pourront donc bénéficier de deux voies élargies sur cette portion du pont car les blocs de béton qui servaient de rampes temporaires ont pu être retirés. La vitesse maximale permise sera également augmentée de 50 à 70 km/h.

«Il n’y aura plus de travaux sur le pont pendant l’hiver. Il y en aura sous le pont, mais ça n’affectera pas la circulation» a déclaré le maire Routhier. Par contre, l’été prochain, il va encore y avoir des travaux qui vont faire en sorte qu’on va être pris avec une voie pour aller vers Montréal et une voie pour en revenir. Mais on franchira cette rivière-là lorsqu’on va y arriver», a-t-il ajouté.