Deuxième année de relâche pour la maison de Noël à Candiac

Crédit photo : Gracieuseté

La maison aux 1000 lumières du boulevard Marie-Victorin à Candiac est plongée dans le noir pour une deuxième année consécutive, faute de temps et d’énergie de la part des propriétaires.

Le Reflet a joint Nicole Faille qui ornait autrefois le devant de sa demeure avec des personnages et lumières, en faisant un incontournable arrêt de familles pendant les Fêtes.

«C’est beaucoup de travail», a admis la dame qui consacrait six mois à cette tâche.

En ce moment, son emploi de serveuse ne lui donne pas suffisamment de temps libre pour décorer, a-t-elle justifié. Idem pour son chum qui travaille beaucoup lui aussi.

«J’ai deux chiens et des oiseaux et il faudrait que je sorte les affaires et les serre au fur et à mesure. Ça me décourage et, avec l’âge, je suis plus lente», a-t-elle ajouté.

Mme Faille est aussi lasse de décorer dans des conditions météo parfois difficiles.

Elle ne ferme toutefois pas la porte à l’idée de décorer de nouveau un jour.

«Beaucoup de gens m’en parle et je suis désolée pour eux», a-t-elle affirmé.

En décembre 2017, Mme Faille a aussi fait relâche, faute de temps et d’envie. Sa mère venait de décéder et elle voulait prendre une pause.