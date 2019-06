Deuxième demi-journée de piquetage au Collège Jean de la Mennais

Les professeurs du Collège Jean de la Mennais à La Prairie ont repris pancartes et drapeaux une deuxième journée consécutive, le mercredi 12 juin, pour manifester devant l’établissement du chemin de Saint-Jean afin de protester dans le cadre des négociations avec leur employeur.

Dans une démarche similaire à celle orchestrée hier par le Syndicat des enseignants et enseignantes du Collège, les membres ont quitté leurs classes à 13h50 pour faire le piquet de grève à l’extérieur. Par voie de communiqué, le président du syndicat, Mathieu Boutin, a indiqué que c’est particulièrement le point sur la tâche éducative qui achoppe.

«À titre d’exemple, alors que nous demandons une réduction de la tâche éducative au secondaire de 2 heures par cycle pour être en mesure de mieux encadrer les élèves dans leurs apprentissages, on nous propose de réduire cette tâche de plus ou moins 15 minutes, soit une réduction de moins de 2 minutes par jour de travail la première année et de moins de 38 secondes supplémentaires par jour de travail, les années subséquentes», affirme-t-il.

Le syndicat estime que ces deux heures sont l’équivalent d’avoir un groupe d’élèves de plus «avec ce que ça comporte sur le plan de la préparation des cours et des examens, de la correction du suivi et du soutien aux élèves», fait-il valoir.

Une prochaine rencontre de négociations doit se tenir demain.