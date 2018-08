Deuxième journée de grève à la SAQ

Crédit photo : Le Reflet - Audrey Leduc-Brodeur

Les employés syndiqués de la Société des alcools du Québec (SAQ) entament une deuxième journée de grève ce matin.

De nombreux employés manifesteront devant les bureaux de ministres à Montréal ainsi qu’à l’Assemblée nationale à Québec.

«Contrairement à notre première journée de grève en juillet, cette journée n’est pas une surprise et n’aura pas le même forme. Tout d’abord, notre cible sera le gouvernement et non l’employeur. Le message sera clair: nous voulons que le gouvernement donne le mandat à la SAQ de régler la négociation avec ses employés», explique le Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ (SEMB-SAQ) par voie de communiqué.

Rappelons qu’en juin, les 5500 membres du syndicat ont voté à 91% en faveur d’un mandat de six jours de grève. La première journée de grève a eu lieu le 17 juillet. Malgré cette grève surprise, une soixantaine de succursales étaient demeurées ouvertes. La SAQ avait fait appel à son personnel cadre pour maintenir l’ouverture de certaines SAQ.

