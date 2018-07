Deuxième semaine moins pénible au pont Mercier

Crédit photo : Valérie Lessard

Les mesures d’atténuation pour améliorer la circulation au pont Mercier ont eu un impact positif lors de la deuxième semaine de travaux.

Les heures de pointe ont été moins pénibles pour les automobilistes cette semaine depuis la mise en place de mesures d’atténuation par le gouvernement du Québec. Selon l’administrateur de la page Facebook Mercier Bridge Kahnawake and Montreal Area trafic, David Lahache, la situation s’est améliorée par rapport à la première semaine travaux.

«Ça a eu un impact positif de ce côté-ci du pont (rive-sud). L’heure de pointe a commencé tôt la dernière semaine, autour de 5h du matin, mais le trafic sur la 138 était très léger vers 8:15.» La semaine précédente, le trafic au pont Mercier s’éternisait presque toute la journée.

Selon M. Lahache, l’interdiction de camions de trois essieux et plus aux heures de pointe fait aussi une différence. «Ça réduit le volume de trafic et le temps d’attente, spécialement sur la route 132.»

Voyager en autobus

Le gouvernement avait également offert aux citoyens de prendre l’autobus et le train gratuitement jusqu’au 6 juillet pour les inciter à tenter l’expérience du transport en commun. L’organisme exo, qui gère le transport collectif dans la région, n’était pas en mesure de fournir des données comparatives sur l’achalandage, mais indique qu’en moyenne 2000 clients ont utilisé l’autobus quotidiennement. Conseillère aux relations médias chez exo, Elaine Arsenault, souligne une hausse d’achalandage de 15 et 17 % au stationnement incitatif de Châteauguay pour les journées des 4 et 5 juillet. Au moment d’écrire ces lignes vendredi, il n’était pas possible de savoir si la gratuité du transport en commun serait prolongée la semaine suivante.

Une seule voie est disponible au pont Mercier en raison de travaux, et ce jusqu’au 20 août