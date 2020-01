Dévoilement des auteurs présents au Salon du livre de Roussillon

La MRC de Roussillon tiendra la 3e édition de son Salon du livre, du 24 au 26 avril. Après La Prairie et Châteauguay lors des deux premières éditions, ce sera au tour de la Ville de Candiac d’accueillir l’événement, au Complexe Roméo-V.-Patenaude.

Des activités seront également présentées à l’église de Delson et à la bibliothèque Le vaisseau d’or de Saint-Philippe.

Au mois de novembre, le comité organisateur du Salon invitait les auteurs et illustrateurs de la MRC et de la Montérégie à transmettre leur candidature. De toutes celles reçues, 29 ont été retenues pour participer à l’événement. De ce nombre, 21 proviennent de la région de Roussillon et 8 d’autres régions de la Montérégie.

«Encore une fois cette année, la MRC de Roussillon témoigne de son leadership dans la promotion de l’excellence culturelle et littéraire de la région», mentionne la mairesse de Saint-Philippe et présidente du Comité culturel de la MRC, Johanne Beaulac.

«Chaque édition du Salon du livre met un point d’honneur à saluer le travail exceptionnel des auteurs et illustrateurs de la région qui rendent compte de la richesse et de la diversité de la production éditoriale, ajoute-t-elle. Plus encore, cette 3e édition promet une programmation qui se démarquera des éditions précédentes avec l’arrivée de nouveau partenaires et l’ajout d’espaces qui permettront de vivre le livre dans tous ses états!»

La programmation du Salon du livre sera lancée à la fin du mois de février.

Les auteurs de la région de Roussillon

Tewfik Antoine Absi

Marilou Addison

Claude Aubin

Marie-France Bilodeau

Geneviève Blouin

Christian Bougie

Nathalie Daigneault

Jeanney Deveault

Anne Genest

Sylvie Gobeil

Jean-François Laliberté

Annie Lambert

Affef Medded

Priska Poirier

Hélène Raymond-Amyot

Mae Senecal

Ginette Sigouin

Jonathan Simard

Maelie Tran

Stéphane Tremblay

Marilou Viau

Les auteurs des autres régions