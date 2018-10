Dévoilement du concours Candiac en couleurs 2018

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de Candiac

À la suite de leur passage dans les rues effectué entre le 12 et le 21 octobre, les juges du concours «Candiac en couleurs 2018» ont choisi huit lauréats (un par district). Chacun recevra une carte-cadeau d’une valeur de 75$ échangeable chez un marchand local.

Comme à l’habitude, le comité d’embellissement de la Ville invitait les citoyens à décorer leur devanture de maison avec des citrouilles, des graminées et des décorations d’Halloween de toutes

sortes. Le conseil municipal et le comité d’embellissement remercient et soulignent la participation de tous ceux et celles qui contribuent à embellir la municipalité pendant l’automne.

Les gagnants

District 1 – Promenade

7, place Mercier

District 2 – Champlain

29, place Jason

District 3 – Saint-Laurent

14, avenue Galilée

District 4 – Fouquet

65, rue de Fontenelle

District 5 – Jean-Leman

37, place Chambord

District 6 – Montcalm

5, place Berlioz

District 7 – Deauville

60, rue de Turin

District 8 – De la gare

26, rue de Ségovie