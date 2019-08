Devrais-je acheter un Kia Forte Koup 2010 qui a seulement 50 000 km?

Article par Antoine Joubert

Je vise l’achat d’une Kia Forte Forte Koup SX 2010 de 50 000 km. Quelle est votre opinion sur ce modèle?

Bonjour Alexandre,

Il est évident qu’à ce kilométrage, la voiture n’a pas dû trop souffrir. Cela dit, le kilométrage ne fait pas foi de tout. Et en ce sens, je vous suggère tout de même une inspection mécanique.

Sachez d’ailleurs que de nombreux problèmes de moteurs ont été répertoriés au fil des ans sur ces modèles, incluant les moteurs de 2,0 L et de 2,4 L. Un test de compression est donc recommandé. Et si cela est possible, tentez d’obtenir le pedigree d’entretien de la voiture. Il vous sera bénéfique.

Quant à la voiture elle-même, je me permets d’abord de vous dire que son design est magnifique. Très réussi. La finition intérieure n’est pas impressionnante, mais la présentation est intéressante et l’équipement s’avère complet. Sur la route, l’auto démontre une certaine agilité. Il est vrai que la boîte manuelle manque de précision et que la direction est un brin élastique, mais le plaisir de conduire demeure au rendez-vous. La puissance est chiffrée à 173 chevaux. Sachez cependant que ce coupé n’est pas particulièrement économique, consommant facilement 9 litres aux 100 km. Et cette cote pourrait évidemment grimper si les entretiens mécaniques n’ont pas été faits.