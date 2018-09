Direction Seattle pour conduire le Cadillac XT4 2019!

Article par William Clavey

Cette semaine, nous nous envolons vers la côte ouest américaine, à Seattle, dans l’État de Washington, pour le lancement nord-américain du tout nouveau Cadillac XT4, le premier VUS sous-compact du constructeur.

Il est sans surprise que le segment des VUS sous-compacts figure actuellement parmi les plus populaires au sein des consommateurs nord-américains, rendant ces véhicules fort lucratifs pour les constructeurs.

À l’heure actuelle, Cadillac n’a rien pour rivaliser contre la foulée de concurrents à laquelle elle fait face, comme l’Audi Q3, les BMW X1/X2, le Mercedes-Benz GLA, l’Infiniti QX30, le Lexus UX, le Volvo XC40 et le Jaguar E-PACE. Bref, le segment est inondé de petites perles et Cadillac souhaite, avec le nouveau XT4, d’amasser un morceau du gâteau.

Il sera le plus petit VUS du constructeur, se situant en dessous du XT5 actuel, et propulsé par un seul moteur, soit un quatre cylindres turbo de 2,0 litres d’une puissance de 237 chevaux et un couple de 258 lb-pi. Une boîte automatique à neuf rapports sera la seule boîte de vitesses offerte et une transmission intégrale à double embrayage, semblable à celle du XT5, sera disponible en option. Les modèles d’entrée de gamme viendront de série avec le rouage à traction.

Avec un tarif de départ de 37 900 $, avant les frais de transport et de préparation, le XT4 se positionne dans la même gamme de prix que ses rivaux japonais et européens, tout en disposant d’une variété de déclinaisons offrant divers matériaux d’habitacles et d’options qui, en théorie, permettra au XT4 de se démarquer du lot.

Nous avons bien hâte de l’essayer en primeur nord-américaine. Restez donc des nôtres pour notre bilan complet sur les routes de Seattle!